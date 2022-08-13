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Напавшего на писателя Рушди заключили под стражу
13.08.2022 21:13 Ольга Белозерова

Напавшего на писателя Рушди заключили под стражу

Человеку, который совершил нападение на известного писателя Салмана Рушди были предъявлены обвинения. Кроме этого, его посадили под стражу без права выхода под залог.

Об этом говорится в заявлении окружного прокурора Чатокуа Джейсона Шмидта, сообщает Times of Israel.

"Человеку, ответственному за вчерашнее нападение, Хади Матару, официально предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени и нападении второй степени. Он был заключен под стражу без права залога", - заявил прокурор. 

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