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Нападение в Хевроне: военнослужащая подала официальную жалобу
20.11.2022 10:33 Ольга Белозерова

Нападение в Хевроне: военнослужащая подала официальную жалобу

Военнослужащая ЦАХАЛа, на которую было совершено нападение в Хевроне в Шаббат, подала в полицию официальную жалобу на нападавшего.

Об этом сообщает "Аруц Шева". 

Солдат написала в своем заявлении, что она получила сильный удар по голове, упала на землю, а затем была избита палкой, прежде чем нападавший скрылся. Как отмечает Jerusalem Post, нападение совершил один из евреев, участвовавший в столкновениях.  Полиция продолжает поиски нападавшего.

Лидер "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир поговорил с раненой военнослужащей и предложил свою поддержку ей и ее семье. Отец девушки заявил, что за нападением стоял пьяный человек.

Бен-Гвир призвал израильскую полицию арестовать преступника и наказать его по всей строгости закона.

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