



Нападение в Хевроне: военнослужащая подала официальную жалобу

Военнослужащая ЦАХАЛа, на которую было совершено нападение в Хевроне в Шаббат, подала в полицию официальную жалобу на нападавшего.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Солдат написала в своем заявлении, что она получила сильный удар по голове, упала на землю, а затем была избита палкой, прежде чем нападавший скрылся. Как отмечает Jerusalem Post, нападение совершил один из евреев, участвовавший в столкновениях. Полиция продолжает поиски нападавшего.



Лидер "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир поговорил с раненой военнослужащей и предложил свою поддержку ей и ее семье. Отец девушки заявил, что за нападением стоял пьяный человек.



Бен-Гвир призвал израильскую полицию арестовать преступника и наказать его по всей строгости закона.