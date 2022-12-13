



Нападение с ножом в школе Реховота: арест 4 молодых бандитов

Четверо подозреваемых, трое из них - несовершеннолетние,а были арестованы по подозрению в причастности к нанесению ножевого ранения 16-летнему подростку 13 декабря в средней школе в Реховоте.



Все четверо были отрицают какую-либо связь с инцидентом. Сотрудник полиции, участвующий в расследовании, сказал: "Двое из подозреваемых были арестованы когда спали".



Подозреваемые известны полиции из-за причастности к преступлениям, связанным с насилием, нападениями и грабежам, а некоторые из них также занимались торговлей наркотиками. Один из них не так давно закончил отбывать наказание после того, как был осужден за нападение.



Предполагается, что молодые люди, не являющиеся учениками школы, сумели проникнуть в школу и ударить ножом мальчика. Предпосылкой инцидента, по всей видимости, стал конфликт между подростками, некоторые из которых связаны с преступными группировками, действующими в этом районе. Первоначальные детали расследования показывают, что некоторые из подозреваемых перепрыгнули через школьную ограду и атаковали мальчика.



Завтра четверо подозреваемых будут доставлены в мировой суд Ришон Ле Циона, где полиция потребует продлить срок их содержания под стражей.

