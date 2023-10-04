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атака на водителя автобуса
04.10.2023 10:20 Алина Груднева

Нападение с ножом на водителя автобуса в Петах-Тикве

Утром, 4 октября, водитель автобуса в Петах-Тикве получил ножевое ранение во время рейса.

По предварительные данным, один из пассажиров напал на него во время ссоры из-за остановок на маршруте, после чего скрылся с места происшествия.

Водитель получил тяжелые ранения. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего госпитализировали его в больницу "Бейлинсон".

Полиция преступила к расследованию. Проводятся опрос очевидцев, сбор улик и поиски подозреваемого.

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