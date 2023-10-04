



Нападение с ножом на водителя автобуса в Петах-Тикве

Утром, 4 октября, водитель автобуса в Петах-Тикве получил ножевое ранение во время рейса.



По предварительные данным, один из пассажиров напал на него во время ссоры из-за остановок на маршруте, после чего скрылся с места происшествия.



Водитель получил тяжелые ранения. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего госпитализировали его в больницу "Бейлинсон".



Полиция преступила к расследованию. Проводятся опрос очевидцев, сбор улик и поиски подозреваемого.