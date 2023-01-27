



Нападение с мачете на церкви в Испании: полиция провела обыски

Полиция провела обыск в доме мужчины, который атаковал две церкви в Испании с мачете.



Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что полиция проводит обыск в доме пока еще неназванного нападавшего, чтобы "определить террористический или иной характер" инцидента. Об этом сообщает Associated Press.



В ведомстве отметили, что подозреваемого допрашивают. Как оказалось, с июня прошлого года он находится под ордером на депортацию.