



Нападение на заммэра Иерусалима и раввина организовали сторонники Берлянда

Два человека были арестованы в ходе беспорядков во время торжеств у могилы Шимона А-Цадика. Хасидские сторонники раввина Элиезера Берланда, осужденного за сексуальные преступления, забросали камнями главного раввина Цфата за его резкую критику Берланда. Вице-мэр столицы Арье Кинг получил легкие ранения, раввин Шмуэль Элиягу не пострадал.



Инцидент произошел во время публичных торжеств у могилы Шимона А-Цадика в районе Шейх Джарра[.

Согласно отчету полиции, участники беспорядков начали бросать камни в Кинга и Элиягу, выкрикивая: "Он заключил в тюрьму раввина".



"К сожалению, некоторые правонарушители пытаются сорвать мероприятие и навредить другим участникам. Мы не позволим этим экстремистам нарушать общественный порядок и проявим нулевую терпимость к любому виду насилия", — говорится в заявлении полиции.



Элиягу, которого считают одним из самых резких критиков Берланда, обвинил его в подстрекательстве своих последователей.



"Заместитель мэра Иерусалима был ранен сторонниками преступника по имени Берланда. Настоящий преступник, чьи приспешники чуть не убили человека. Я думаю, что эти люди требуют настоящего покаяния, и этот человек, Берланд, должен сидеть в тюрьме, потому что он подстрекает людей к ужасным вещам", — сказал раввин.



Берланд, лидер религиозного культа "Шуву Боним", в прошлом отбывал отдельные сроки тюремного заключения за преступления на сексуальной почве и мошенничество, а в прошлом году был замешан в деле об убийстве подростка, но так и не был обвинен.

