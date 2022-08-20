Новости » Происшествия
Нападение на вице-мэра Умм-эль-Фахма: арестованы отец и сын
20.08.2022 18:33 Ольга Белозерова

Нападение на вице-мэра Умм-эль-Фахма: арестованы отец и сын

Полиция арестовала отца и сына, жителей Умм-эль-Фахма, по подозрению в том, что они пришли в дом заместителя мэра города и совершили нападение.

Как сообщает газета "Маарив", подозреваются 62-летний отец и двое его сыновей в возрасте 30 лет.

Они пытались напасть на заместителя мэра Умм-эль-Фахма Заки Агбарию, атаковали его детей, которые получили легкие синяки и были отправлены в больницу. 

Двое подозреваемых были арестованы на месте и доставлены в полицейский участок Умм-эль-Фахма для допроса, третий подозреваемый будет арестован позже.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы