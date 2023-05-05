Нападение на охранников тюрьмы в Рамле: новые подробности
Протестующим, напавшими на охранников тюрьмы в Рамле, оказались ультраортодоксы.
Новые подробности сообщает "Кан".
По данным издания, десятки харедим вышли на акцию протеста возле тюрьмы в поддержку ультраортодокса, арестованного по подозрению в поджоге магазина мобильных телефонов в Иерусалиме в октябре.
Протестующие бросали камни и громили имущество, пытаясь прорваться через забор. Как сообщалось ранее, четыре охранников получили ранения. Им понадобился медицинская помощь.
מפגינים בעד עצור ניסו לפרוץ לנציבות בתי הסוהר ברמלה והשליכו חפצים ואבנים. שב"ס: 4 סוהרים וסוהרות נפגעו ונזק נגרם@moyshis pic.twitter.com/AZE7kZzo5J— כאן חדשות (@kann_news) May 5, 2023