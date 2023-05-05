



Нападение на охранников тюрьмы в Рамле: новые подробности

Протестующим, напавшими на охранников тюрьмы в Рамле, оказались ультраортодоксы.



Новые подробности сообщает "Кан".



По данным издания, десятки харедим вышли на акцию протеста возле тюрьмы в поддержку ультраортодокса, арестованного по подозрению в поджоге магазина мобильных телефонов в Иерусалиме в октябре.



Протестующие бросали камни и громили имущество, пытаясь прорваться через забор. Как сообщалось ранее, четыре охранников получили ранения. Им понадобился медицинская помощь.