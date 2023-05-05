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Нападение на охранников тюрьмы в Рамле: новые подробности
05.05.2023 15:00 Алина Груднева

Нападение на охранников тюрьмы в Рамле: новые подробности

Протестующим, напавшими на охранников тюрьмы в Рамле, оказались ультраортодоксы.

Новые подробности сообщает "Кан".

По данным издания, десятки харедим вышли на акцию протеста возле тюрьмы в поддержку ультраортодокса, арестованного по подозрению в поджоге магазина мобильных телефонов в Иерусалиме в октябре.

Протестующие бросали камни и громили имущество, пытаясь прорваться через забор. Как сообщалось ранее, четыре охранников получили ранения. Им понадобился медицинская помощь.

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