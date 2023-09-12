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Нападение на мальчика в Петах-Тикве: произведены новые аресты
12.09.2023 15:19 Алина Груднева

Нападение на мальчика в Петах-Тикве: произведены новые аресты

Днем, 12 сентября, полиция арестовала еще троих подростков по подозрению в причастности к жестокому избиению мальчика в Петах-Тикве.

Их доставили на допрос.

Утром также были арестованы еще четверо мальчиков в возрасте 15-17 лет. Жестокое избиение они засняли на видео, которое опубликовали в соцсети.

Ранее стало известно о том, что полиции удалось установить связь между тремя инцидентами с жестокими избиениями подростков в Петах-Тикве. Речь идет о борьбе враждующих бандах.

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