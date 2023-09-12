



Нападение на мальчика в Петах-Тикве: произведены новые аресты

Днем, 12 сентября, полиция арестовала еще троих подростков по подозрению в причастности к жестокому избиению мальчика в Петах-Тикве.



Их доставили на допрос.



Утром также были арестованы еще четверо мальчиков в возрасте 15-17 лет. Жестокое избиение они засняли на видео, которое опубликовали в соцсети.



Ранее стало известно о том, что полиции удалось установить связь между тремя инцидентами с жестокими избиениями подростков в Петах-Тикве. Речь идет о борьбе враждующих бандах.