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Нападение на Барката в Тель-Авиве полиция арестовала двух подозреваемых
28.04.2023 11:23 Евгения Маркова

Нападение на Барката в Тель-Авиве полиция арестовала двух подозреваемых

Полиция арестовала двух антиправительственных демонстрантов в четверг вечером после того, как министр экономики Нир Баркат из правящей партии "Ликуд" заявил, что на него напала группа протестующих возле ресторана в Тель-Авиве.

По словам полиции, оба задержанных, которые, как позже выяснилось, являются братьями, освобождены через несколько часов без каких-либо ограничений.

Перед их освобождением протестующие собрались возле полицейского участка, требуя отпустить задержанных.

По словам Барката, группа из примерно 10 демонстрантов напала на него и его службу безопасности, когда они направлялись к машине после ужина в четверг вечером. Он сказал, что они также напали на офицеров, прибывших на место происшествия, ранив одного из них, что протестующие категорически отрицали.

"Несколько бунтовщиков физически столкнулись с охранниками министра, пытаясь причинить ему вред. Бунтовщики также жестоко напали на прибывших на место происшествия полицейских", — говорится в заявлении офиса Барката. 

Другие протестующие, присутствовавшие на месте происшествия, сообщили "Гаарец", что насилия не было. 

"Они вообще не применяли насилие, даже когда их арестовала полиция", — сказал один из протестующих новостному агентству.

В офисе Барката заявили, что "насилию не может быть оправдания. Каждый имеет право на демонстрацию, но никто не имеет права действовать насильственно".

 

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