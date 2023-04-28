



Нападение на Барката в Тель-Авиве полиция арестовала двух подозреваемых

Полиция арестовала двух антиправительственных демонстрантов в четверг вечером после того, как министр экономики Нир Баркат из правящей партии "Ликуд" заявил, что на него напала группа протестующих возле ресторана в Тель-Авиве.



По словам полиции, оба задержанных, которые, как позже выяснилось, являются братьями, освобождены через несколько часов без каких-либо ограничений.



Перед их освобождением протестующие собрались возле полицейского участка, требуя отпустить задержанных.



По словам Барката, группа из примерно 10 демонстрантов напала на него и его службу безопасности, когда они направлялись к машине после ужина в четверг вечером. Он сказал, что они также напали на офицеров, прибывших на место происшествия, ранив одного из них, что протестующие категорически отрицали.



"Несколько бунтовщиков физически столкнулись с охранниками министра, пытаясь причинить ему вред. Бунтовщики также жестоко напали на прибывших на место происшествия полицейских", — говорится в заявлении офиса Барката.



Другие протестующие, присутствовавшие на месте происшествия, сообщили "Гаарец", что насилия не было.



"Они вообще не применяли насилие, даже когда их арестовала полиция", — сказал один из протестующих новостному агентству.



В офисе Барката заявили, что "насилию не может быть оправдания. Каждый имеет право на демонстрацию, но никто не имеет права действовать насильственно".