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Нападение исламистов на полицейский участок в Пакистане: пять человек погибли
18.02.2023 13:50 Евгения Маркова

Нападение исламистов на полицейский участок в Пакистане: пять человек погибли

В пятницу трое исламистов ворвались в полицейский участок в городе Карачи на юге Пакистана, убив двух человек прежде чем их удалось ликвидировать, сообщили официальные лица.

По словам представителя правительства, силы безопасности отбили здание через несколько часов и уничтожили трех боевиков. Спецназ и команда саперов провели зачистку здания.

В результате нападения боевиков два человека были убиты и 11 ранены, сообщил представитель правительства.

Пакистанские талибы, или Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП), взяли на себя ответственность за нападение в сообщении, отправленном их представителем журналистам.

Заместитель начальника полиции Ирфан Балоч сообщил журналистам, что во время нападения в участке могло находиться до 30 полицейских.

Исламистская ТТП, независимая от талибов, правящих соседним Афганистаном, недавно участила нападения на полицию на северо-западе Пакистана в рамках своей кампании против правительства в Исламабаде.
 

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