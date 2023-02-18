



Нападение исламистов на полицейский участок в Пакистане: пять человек погибли

В пятницу трое исламистов ворвались в полицейский участок в городе Карачи на юге Пакистана, убив двух человек прежде чем их удалось ликвидировать, сообщили официальные лица.



По словам представителя правительства, силы безопасности отбили здание через несколько часов и уничтожили трех боевиков. Спецназ и команда саперов провели зачистку здания.



В результате нападения боевиков два человека были убиты и 11 ранены, сообщил представитель правительства.



Пакистанские талибы, или Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП), взяли на себя ответственность за нападение в сообщении, отправленном их представителем журналистам.



Заместитель начальника полиции Ирфан Балоч сообщил журналистам, что во время нападения в участке могло находиться до 30 полицейских.



Исламистская ТТП, независимая от талибов, правящих соседним Афганистаном, недавно участила нападения на полицию на северо-западе Пакистана в рамках своей кампании против правительства в Исламабаде.

