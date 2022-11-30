



Нанес жене 50 ударов ножом. Убийство в Герцлии

Окружная прокуратура Тель-Авива предъявила обвинение Яакову Бен Аврааму в убийстве его жены Яэль в начале месяца - за день до того, как они должны были подписать соглашение о разводе. Согласно обвинительному заключению, Яэль и Яков были женаты около 35 лет и жили вместе с дочерью. Она несколько раз просила о разводе и хотела, чтобы Яков покинул дом.



В обвинительном заключении, поданном адвокатом Ронит Хассон, указывается, что после просьб покойной покинуть дом между ними возникли споры и разногласия по поводу раздела имущества после развода. В обвинительном заключении описывается, что за день до убийства между ними возник спор, в ходе которого покойная заявила ответчику, что она возвращается в соглашение о разделе имущества, и потребовала, чтобы он покинул квартиру.



1 ноября, согласно обвинительному заключению, Яков ударил Яэль ножом, когда она сидела на кресле - и не остановился, пока нож не сломался. Она пыталась защищаться, а после того, как нож сломался, даже встала, чтобы убежать, и попыталась добраться до входной двери в квартиру. "В этот момент обвиняемый взял другой нож, последовал за погибшей и продолжил наносить ей удары и порезы вторым ножом, пока она не потеряла сознание и не упала в дверном проеме квартиры", - написано в заключении. "В это время из двери своей квартиры, расположенной рядом с квартирой, вышел сосед и кричал подсудимому, чтобы он прекратил свои действия, но безрезультатно. После убийства обвиняемый вымыл ножи, которые были использованы при убийстве".



Обвиняемый нанес своей покойной жене десятки ударов двумя ножами, причинив ей около 50 резаных и колотых ран в верхней части тела, шее, груди, затылке и сердце. Она была объявлена мертвой на месте преступления. В ходатайстве об аресте, которое было подано одновременно, прокуратура заявила: "Покойная была убита жестоким способом: обвиняемый нанес ей более 50 ножевых и режущих ранений, при этом она боролась и пыталась убежать и спасти свою жизнь. Попытки покойной выйти через дверь квартиры и спастись натолкнулись на решимость обвиняемого убить ее, который вернулся и нанес ей еще один удар ножом, даже после того, как ее силы покинули ее, и она лежала неподвижно, утопая в своей крови".

