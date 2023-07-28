



Найдено тело туриста, пропавшего без вести в 1986 году

В Швейцарии на знаменитой горе Маттерхорн альпинисты нашли тело немецкого туриста, который считался пропавшим без вести с 1986 году.



По данным полиции, ДНК-тесты подтвердили, что останки принадлежат 38-летнему мужчине, пропавшему во время восхождения 37 лет назад.



"Анализ ДНК позволил идентифицировать альпиниста, пропавшего без вести в 1986 году. В сентябре 1986 года немецкий альпинист, которому на тот момент было 38 лет, не вернулся из похода", - сообщает полиция.



Личность мужчины, как и обстоятельства его смерти, не раскрываются. Останки пропавших десятки лет назад туристов все чаще начали находить в горах.



По словам швейцарских климатологов, это происходит, поскольку из-за антропогенных изменений климата ледники тают ускоренными темпами.