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Найденный запертым в машине малыш скончался
29.06.2023 17:33 Алина Груднева

Найденный запертым в машине малыш скончался

Найденный 29 июня запертым в машине в Иерусалиме маленький мальчик не выжил.

Ребенка с признаками теплового удара после длительного пребывания в автомобиле доставили в больницу Шаарей Цедек в критическом состоянии.

Медики проводили реанимационно-спасательные операции, однако спустя какое-то время были вынуждены констатировать смерть малыша.

"3-летний малыш был доставлен в Детское отделение неотложной помощи в критическом состоянии. Были проведены длительные реанимационные мероприятия, но, к сожалению, нам пришлось констатировать его смерть. Мы разделяем глубокую скорбь семьи", - сообщили в Шаарей Цедек.

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