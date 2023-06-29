



Найденный запертым в машине малыш скончался

Найденный 29 июня запертым в машине в Иерусалиме маленький мальчик не выжил.



Ребенка с признаками теплового удара после длительного пребывания в автомобиле доставили в больницу Шаарей Цедек в критическом состоянии.



Медики проводили реанимационно-спасательные операции, однако спустя какое-то время были вынуждены констатировать смерть малыша.



"3-летний малыш был доставлен в Детское отделение неотложной помощи в критическом состоянии. Были проведены длительные реанимационные мероприятия, но, к сожалению, нам пришлось констатировать его смерть. Мы разделяем глубокую скорбь семьи", - сообщили в Шаарей Цедек.