



Найденный в Иордании израильтянин: я так рад вернуться в семью

Шалом Ротбан, 27-летний житель Кирьят-Малахи, пропавший без вести около двух лет назад, рассказал о своем возвращении домой.



Ротбан, страдающий от тяжелого посттравматического стресса после взрыва ракеты вблизи его дома, был случайно найден на улицах Аммана в Иордании и доставлен в психиатрическую больницу, где его идентифицировал проходивший там стажировку израильский бедуин. В своем первом интервью 12-му каналу, окруженный своей семьей, он сказал: "Это самый счастливый момент, который только может быть, это волнующее возвращение домой".



"Я счастлив быть со своей семьей и родителями", - сказал Ротбан. "Это был волнующий момент, когда я был в больнице и они нашли мою мать. Это самый счастливый момент, когда я вернулся домой целым и невредимым. Волнительно быть со своей семьей, веселиться с родителями, возвращаться домой. Это самое волнительное, что может быть. У меня посттравматический синдром, я несколько месяцев был без родителей, без семьи. К счастью, благодаря братьям и сестрам мы нашли семью. Я вернулся домой - это самое счастливое и радостное, что может быть".





25 дней назад Ротбан был случайно найден недалеко от Аммана, столицы страны. Его отвезли в психиатрическую больницу, где медбрат-бедуин понял, что это израильтянин, сумел связаться с его семьей и сообщил им о его находке.



Семья безуспешно пыталась вернуть его в Израиль, вместе с командой YCL, добровольной организации, помогающей в поисках пропавших людей. YCL организовала делегацию из членов семьи и людей, имеющих опыт переговоров и знакомых с подобными случаями, и все равно не смогла добиться помощи властей. По всей видимости, Служба безопасности Иордании очень заинтересовалась этим делом, и освобождение Ротбана затянулось.



В конечном итоге YCL обратился к президенту Герцогу с настоятельным призывом вмешаться лично, учитывая его хорошие отношения с иорданским королевским домом и с целью вернуть молодого человека в Израиль до Шавуот. Команде президента после переговоров с представителями королевского двора удалось вернуть Ротбана в Израиль.