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Найдена пропавшая жена командующего российского ВДВ
12.05.2023 16:46 Наталья Богинская

Найдена пропавшая жена командующего российского ВДВ

Полицейские нашли пропавшую в Москве жену бывшего командующего Воздушно-десантными войсками России Александра Колмакова, сообщает ТАСС.

Местонахождение женщины удалось установить за сутки. Ее обнаружили на территории Московской области. Жизни и здоровью Колмаковой ничего не угрожает, сейчас она находится с семьей.

10 мая 62-летняя Тамара Колмакова ушла на работу и не вернулась. Вечером ее супругу позвонил неизвестный, который сообщил, что похитил женщину и требует за нее миллион рублей.

Супруг пропавшей обратился в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают, кто звонил Колмакову.
 

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