



Найдена пропавшая жена командующего российского ВДВ

Полицейские нашли пропавшую в Москве жену бывшего командующего Воздушно-десантными войсками России Александра Колмакова, сообщает ТАСС.



Местонахождение женщины удалось установить за сутки. Ее обнаружили на территории Московской области. Жизни и здоровью Колмаковой ничего не угрожает, сейчас она находится с семьей.



10 мая 62-летняя Тамара Колмакова ушла на работу и не вернулась. Вечером ее супругу позвонил неизвестный, который сообщил, что похитил женщину и требует за нее миллион рублей.



Супруг пропавшей обратился в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают, кто звонил Колмакову.

