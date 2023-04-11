



Найдена одна из пропавших в районе Нахаль Цихор



Самолет подразделения 669 обнаружил одну из трех пропавших, которые ехали на автомобиле в районе Нахаль Цихор на юге Аравы и попали в наводнение в этом районе.



Пропавшая женщина была найдена в хорошем состоянии, в то же время команды служб спасения и другие силы работают над поиском двух других пропавших.



По словам эксперта из спасательных подразделений, поиски двух пропавших без вести людей еще более сложны и трудны, чем поиски жертв катастрофы в Нахаль-Цафит. По его словам, "во время наводнения меняется русло потока. Там много потоков, которые могут скрыть автомобиль, и даже возможно, что поток увлек автомобиль в сторону границы". Поскольку русло реки было потеряно, и сейчас большие ее участки пересохли, поиски ведутся как пешком, так и с помощью беспилотников, полицейских и военных самолетов.



Нахаль Цихор соединяется с Нахаль Паран, который также был переполнен прошлой ночью, и в сложных спасательных работах были задействованы 669 подразделение ВВС, спасательные и пожарные подразделения, когда ширина размыва достигла в некоторых местах более 120 метров. "Это сложное топографическое событие", - сказал эксперт.