



Наезд на мальчика в Нетании: семье покажут фото водителя авто

Прокуроры планируют показать видеозапись семье эфиопско-израильского мальчика, погибшего в результате наезда, который, по их словам, подтверждает личность водителя, пишет The Times of Israel.



4-летнего Рафаэля Адана 6 мая сбила машина во время прогулки с дедушкой в Нетании. Он получил тяжелые ранения и через несколько дней скончался в больнице.



В четверг телеканалы сообщили, что следователи собрали кадры с 11 камер, которые показывают автомобиль до и после инцидента, а также показания свидетелей, которые, по словам властей, доказывают, что в машине находилась только 70-летняя Кэрол Фесслер. Некоторые утверждали, что в то время в машине также находилась доктор Хайди Фесслер, дочь Кэрол.



12 канал сообщил, что очевидец видел, как Адана сделал примерно шаг на дорогу с тротуара без пешеходного перехода, когда его сбили.



Высокопоставленный представитель полиции сообщил телеканалу, что “в то время ни один водитель не мог остановиться и предотвратить наезд. Поэтому у водителя не было шансов повернуть ее машину”.



Фесслер скрылась с места происшествия, позже заявив, что “не почувствовала”, как машина во что-то врезалась. Через несколько часов она обратилась в полицию и дала показания о столкновении, сообщает 12 канал. Ее отпустили под домашний арест.



Прокуроры заявили, что собранные доказательства доказывают, что авария была неизбежна, и что Фесслер будут судить за халатность, а не за причинение смерти. Кроме того, обвинительное заключение по этому делу еще не предъявлено, что побудило активистов эфиопской общины обвинить полицию и прокуратуру в снисходительности и неправильном ведении дела.

Они требуют предъявить суровое обвинение по делу Фесслер.

Доказательства по делу будут представлены семье Аданы прокурорами в воскресенье, говорится в сообщениях. Следователи заявили, что видеозаписи самого инцидента не было.



