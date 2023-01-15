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Наезд на демонстрантов в Беэр-Шеве: предъявлено обвинение
15.01.2023 14:16 Алина Груднева

Наезд на демонстрантов в Беэр-Шеве: предъявлено обвинение

В воскресенье, 15 января, подозреваемому в попытке наезда на демонстрантов в Беэр-Шеве водителю предъявили обвинение.

Согласно заключению, составленному по завершении расследования, 26-летний мужчина обвиняется в неосторожном вождении и угрозе жизни демонстрантов.

Подано ходатайство о продлении срока его содержания под стражей до завершения судебного разбирательства.

Напомним, что арестованный по подозрению в попытке наезда на демонстрантов мужчина из Эльада отрицал свою вину. По словам адвоката, его клиент не имел намерений кого-либо сбивать.

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