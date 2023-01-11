Новости » Происшествия
Наезд на демонстрантов в Беэр-Шеве: подозреваемый отрицает обвинения
11.01.2023 18:38 Алина Груднева

Наезд на демонстрантов в Беэр-Шеве: подозреваемый отрицает обвинения

Подозреваемый в попытке наезда на демонстрантов в Беэр-Шеве отрицает, что пытался причинить им вред.

Об этом сообщил адвокат арестованного водителя.

26-летний мужчина из Эльада был арестован за "создание угрозы группе протестующих". Сегодня срок его содержания под стражей был продлен на пять дней.

"Мой клиент полностью сотрудничает с полицией. Он отрицает, что имел намерение кого-то сбить. Машину остановили на глазах у демонстрантов", — сказал адвокат.

По данным "Кан", подобные обвинения в отношении мужчины предъявляются уже во второй раз. Первый случай произошел, когда он был несовершеннолетним.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы