Наезд на демонстрантов в Беэр-Шеве: подозреваемый отрицает обвинения
Подозреваемый в попытке наезда на демонстрантов в Беэр-Шеве отрицает, что пытался причинить им вред.
Об этом сообщил адвокат арестованного водителя.
26-летний мужчина из Эльада был арестован за "создание угрозы группе протестующих". Сегодня срок его содержания под стражей был продлен на пять дней.
"Мой клиент полностью сотрудничает с полицией. Он отрицает, что имел намерение кого-то сбить. Машину остановили на глазах у демонстрантов", — сказал адвокат.
По данным "Кан", подобные обвинения в отношении мужчины предъявляются уже во второй раз. Первый случай произошел, когда он был несовершеннолетним.