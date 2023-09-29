



Наезд автомобиля в Иерусалиме: мотоциклист скончался в больнице

34-летний мотоциклист был найден сегодня утром на дороге Менахема Бегина в Иерусалиме после того, как его предположительно сбил частный автомобиль. Водитель, совершивший наезд, предположительно скрылся с места происшествия.



Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, оказала мотоциклисту медицинскую помощь и эвакуировала его в больницу "Шаарей цедек" в критическом состоянии. По прибытии в больницу врачам пришлось констатировать смерть пострадавшего.



Фельдшер МДА Таир Асис рассказал, что по прибытии на место происшествия, медики увидели на дороге разбитый мотоцикл. Примерно в 20 метрах от него, лежал 34-летний мужчина без сознания, с множественными системными повреждениями. У пострадавшего не было пульса и дыхания. Врачи начали реанимацию, но через некоторое время констатировали смерть пострадавшего.



Полиция начала расследование ДТП, приведшего к смерти мотоциклиста и поиск водителя транспортного средства, совершившего наезд.



