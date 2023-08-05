



Надводный дрон, атаковавший танкер SIG, оставил в нем двухметровую пробоину

После атаки беспилотника на правом борту танкера SIG на расстоянии около 20 см над уровнем воды образовалась пробоина размером 2х1 метра, сообщают российские Telegram-каналы.



Ранее Росморречфлот заявил, что 4 августа в 23:20 SIG, находясь на подходе к Керченскому проливу, получил пробоину в районе машинного отделения в результате атаки морского дрона.



Как пишут россСМИ, во “время взрыва на танкере находились 11 человек, большинство из них получили ссадины от разбившихся стекол, однако все, кроме поварихи, отказались от медицинской помощи. Женщина почувствовала себя плохо и ей потребовалась помощь врачей”.



После удара дрона на танкере повреждено машинное отделение, туда затекла вода.



Сообщается, что к SIG отправили два буксира, а экипаж танкера выставил вокруг пробоины боновые заграждения.

