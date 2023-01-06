



Над женщиной надругались на круизном лайнере и она заразилась СПИДом

Женщина подала в суд иск против круизной компании Princess Cruises, на лайнере которой ее изнасиловали и заразили СПИДом. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.



По словам пострадавшей, ее изнасиловал сотрудник компании Park West Gallery, которая проводила на борту аукцион. Молодой человек воспользовался тем, что девушка пьяна, затащил ее в шкаф и совершил половой акт. Женщина говорит, что не могла дать ему отпор из-за того, что не контролировала себя, но несколько раз сказала, что возражает .



Спустя некоторое время она обратилась к врачу со странными симптомами. Обследование показало, что пациентка больна СПИДом. Теперь девушка намерена отсудить у обеих компаний компенсацию.