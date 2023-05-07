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Над Москвой густой дым: горели стройматериалы
07.05.2023 18:02 Ирина Демьянова

Над Москвой густой дым: горели стройматериалы

На западе Москвы в воскресенье горели строительные материалы на открытой площадке стройки, над городом был виден густой черный дым, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, информация о пожаре по улице Наташи Ковшовой, дом 17 поступила в 16:34.

В экстренных службах сообщили агентству, что площадь пожара составляет около 150 кв. метров.

Позже площадь пожара выросла до 500 кв. метров, на стройке горела гидроизоляция и утеплитель на открытой площадке.

По данным российского МЧС, пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
 

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