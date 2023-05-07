Над Москвой густой дым: горели стройматериалы
На западе Москвы в воскресенье горели строительные материалы на открытой площадке стройки, над городом был виден густой черный дым, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, информация о пожаре по улице Наташи Ковшовой, дом 17 поступила в 16:34.
В экстренных службах сообщили агентству, что площадь пожара составляет около 150 кв. метров.
Позже площадь пожара выросла до 500 кв. метров, на стройке горела гидроизоляция и утеплитель на открытой площадке.
По данным российского МЧС, пожар был ликвидирован, пострадавших нет.