



Над Москвой густой дым: горели стройматериалы

На западе Москвы в воскресенье горели строительные материалы на открытой площадке стройки, над городом был виден густой черный дым, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.



Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, информация о пожаре по улице Наташи Ковшовой, дом 17 поступила в 16:34.



В экстренных службах сообщили агентству, что площадь пожара составляет около 150 кв. метров.



Позже площадь пожара выросла до 500 кв. метров, на стройке горела гидроизоляция и утеплитель на открытой площадке.



По данным российского МЧС, пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

