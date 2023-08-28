



Над Люберцами сбит беспилотник



Ночью 28 августа над территорией Люберецкого района Московской области средствами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, БПЛА летел по направлению к Москве. Также силами ПВО были уничтожены два дрона ВСУ над Брянской областью.



«Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — написал он в Telegram.



