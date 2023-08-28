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Над Люберцами сбит беспилотник
28.08.2023 11:04 Аркадий Бочаровский

Над Люберцами сбит беспилотник


Ночью 28 августа над территорией Люберецкого района Московской области средствами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, БПЛА летел по направлению к Москве. Также силами ПВО были уничтожены два дрона ВСУ над Брянской областью.

«Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — написал он в Telegram.

 

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