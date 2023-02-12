



Над Китаем тоже заметили неопознанный летающий объект

В воскресенье, 12 февраля, у побережья восточной китайской провинции Шаньдун заметили неопознанный летающий объект.



По данным Global Times, об этом проинформировали в бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао.



Китайские военные сообщают, что объект был замечен над акваторией городского округа Жичжао. Местные жители получили оповещение о том, что он будет сбит, из-за чего граждан призвали не пренебрегать техникой безопасности.



Тех, кто заметит обломки, призвали сфотографировать их и передать фото соответствующим органам. Сбили ли объект, неизвестно.



Ранее неопознанный летающий объект был замечен в небе над США и Канадой. По словам премьера второй страны Джастина Трюдо, его удалось сбить в ночь на 12 февраля.

