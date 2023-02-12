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Над Китаем тоже заметили неопознанный летающий объект
12.02.2023 20:43 Алина Груднева

Над Китаем тоже заметили неопознанный летающий объект

В воскресенье, 12 февраля, у побережья восточной китайской провинции Шаньдун заметили неопознанный летающий объект.

По данным Global Times, об этом проинформировали в бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао.

Китайские военные сообщают, что объект был замечен над акваторией городского округа Жичжао. Местные жители получили оповещение о том, что он будет сбит, из-за чего граждан призвали не пренебрегать техникой безопасности.

Тех, кто заметит обломки, призвали сфотографировать их и передать фото соответствующим органам. Сбили ли объект, неизвестно.

Ранее неопознанный летающий объект был замечен в небе над США и Канадой. По словам премьера второй страны Джастина Трюдо, его удалось сбить в ночь на 12 февраля.
 

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