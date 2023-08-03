



Над калужской областью сбиты шесть беспилотников

В Минобороны России заявили, что ночью над Калужской областью пресечена попытка осуществить атаку беспилотников, силами ПВО уничтожены шесть беспилотников.



В Министерстве обороны России подчеркнули, что в результате попытки нападения пострадавших и разрушений нет.



Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 3 августа.