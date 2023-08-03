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Над калужской областью сбиты шесть беспилотников
03.08.2023 10:16 Аркадий Бочаровский

Над калужской областью сбиты шесть беспилотников

В Минобороны России заявили, что ночью над Калужской областью пресечена попытка осуществить атаку беспилотников, силами ПВО уничтожены шесть беспилотников.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что в результате попытки нападения пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 3 августа.

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