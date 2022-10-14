



Над газоперерабатывающим заводом в Норвегии заметили дрон

Норвежская полиция расследует сообщения о беспилотнике, который был замечен пролетающим над газоперерабатывающим заводом Kaarstoe на юго-западе Норвегии.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету Stavanger Aftenblad.



Норвежские военные были размещены в Kaarstoe и других крупных объектах по экспорту энергоносителей после того, как власти усилили меры безопасности на норвежских нефтегазовых объектах после утечек из "Северного потока".



Отмечается, что еще до инцидентов на "Северном потоке", энергетические компании были предупреждены о необходимости проявлять бдительность в отношении неопознанных дронов.