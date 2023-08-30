



Над Брянском сбиты 4 беспилотника, но в здании СК произошел взрыв

Силами ПВО был сбит украинский БПЛА над Советским районом Брянска, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет.



«В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание. Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— написал господин Богомаз в Telegram.



Ранее сегодня, 30 августа, ночью губернатор уже сообщал о трех сбитых беспилотниках, тогда пострадавших и разрушений не было. В Брянской области на фоне военной операции на Украине введен повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.



Одновременно RT сообщает о том, что взрыв произошёл в здании следственного комитета в Брянске, выбиты окна, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Брянской городской администрации.



«Сегодня в 6:10 по адресу улица Красноармейская д. 158 «Следственное управление Следственного комитета России по Брянской области» произошёл хлопок», — говорится в сообщении.



Открытого горения нет, выбиты окна.



По предварительной информации, никто не пострадал.