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Над Белгородом сработала система ПВО: последствия уточняются
08.06.2023 09:58 Ирина Демьянова

Над Белгородом сработала система ПВО: последствия уточняются

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Об этом 8 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ПВО отработала по двум воздушным целям.

“Последствия на земле уточняют оперативные службы”, — написал он в своем Telegram-канале.

Взрывы в Белгороде, по данным российских соцсетей, звучали в ночное время, а также утром.

Кроме того, в сетях пишут про обрыв ЛЭП под Белгородом, а также о выбитых стеклах в окнах в некоторых домах.
 

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