



Над Белгородом сработала система ПВО: последствия уточняются

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Об этом 8 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, ПВО отработала по двум воздушным целям.



“Последствия на земле уточняют оперативные службы”, — написал он в своем Telegram-канале.



Взрывы в Белгороде, по данным российских соцсетей, звучали в ночное время, а также утром.



Кроме того, в сетях пишут про обрыв ЛЭП под Белгородом, а также о выбитых стеклах в окнах в некоторых домах.

