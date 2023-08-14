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Апокалипсис сегодня. Ночью началось извержение вулкана Этна
14.08.2023 11:42 Наталья Богинская

Апокалипсис сегодня. Ночью началось извержение вулкана Этна

После усиления активности вулкана Национальное агентство гражданской обороны Италии опубликовало официальное заявление, в котором говорится, что Этнаперешла в стадию "предварительной тревоги", что означает высокую вероятность обширного извержения лавы.

Расположенный над сицилийским городом Катания, вулкан Этна часто извергается, хотя это редко приводит к значительным разрушениям.

Считается, что Этна имеет самую долгую историю извержений среди всех вулканов, зарегистрированную еще в 425 году до н.э.

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