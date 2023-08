Апокалипсис сегодня. Ночью началось извержение вулкана Этна

После усиления активности вулкана Национальное агентство гражданской обороны Италии опубликовало официальное заявление, в котором говорится, что Этнаперешла в стадию "предварительной тревоги", что означает высокую вероятность обширного извержения лавы.



Расположенный над сицилийским городом Катания, вулкан Этна часто извергается, хотя это редко приводит к значительным разрушениям.



Считается, что Этна имеет самую долгую историю извержений среди всех вулканов, зарегистрированную еще в 425 году до н.э.

Mount Etna, the most active volcano in Europe, illuminates the night sky with a breathtaking display of eruptions. #italian #volcan pic.twitter.com/mKAJYTR94P