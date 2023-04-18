



Начальнику полиции Тель-Авива усилили охрану из-за угроз

Начальнику полиции Тель-Авива Амихаю Эшеду усилили охрану из-за угроз смертью.



Его засыпали угрозами расправы, сказав, что он "закончит, как Эйхман".



Это произошло после того, как юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара не позволила уволить Эшеда с его должности, поставив под сомнение законность решения министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.



В прошлом месяце министр сказал Эшеду, что тот "не подходит" для руководства.



