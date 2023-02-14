



Начальник тюрьмы Рамон заподозрен в контрабанде телефонов заключенным

Следователи "Лахав 433" начали расследование после получения информации о причастности начальника тюрьмы "Рамон" к контрабанде телефонов заключенным.



Об этом сообщает 13-й канал израильского ТВ.



В предполагаемых нарушениях подозревают жителя Офаким в возрасте 30 лет. По версии следствия, он передал сотовые телефоны заключенному, который приговорен к пожизненному сроку, в обмен на получение взятки.



Во вторник, 14 февраля, начальник тюрьмы был задержан и отправлен на допрос. Расследование продолжается.

