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Начальник станции в Греции арестован по обвинению в убийстве по неосторожности
06.03.2023 08:08 Наталья Богинская

Начальник станции в Греции арестован по обвинению в убийстве по неосторожности

Начальник станции, подозреваемый в том, что на прошлой неделе он стал причиной самой смертоносной железнодорожной катастрофы в Греции, был обвинен в убийстве по неосторожности и в воскресенье заключен в тюрьму до суда.

Служащему железной дороги будут предъявлены многочисленные обвинения в убийстве, а также в причинении телесных повреждений и создании угрозы безопасности на транспорте. 

По меньшей мере 57 человек погибли в результате столкновения пассажирского поезда, идущего на север, и товарного поезда, идущего на юг, вечером во вторник к северу от города Лариса в Греции.

59-летний начальник станции подозревается в том, что он направил два поезда, идущие в противоположных направлениях, на один и тот же путь. 
Адвокат подозреваемого намекнул, что помимо его клиента есть и другие виновники трагедии.

Греческие СМИ сообщают, что автоматизированная система сигнализации в районе крушения не работала, что сделало возможной ошибку начальника станции. Из-за долга государственной железнодорожной компании Hellenic Railways в миллиарды евро работы по техническому обслуживанию были отложены.

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