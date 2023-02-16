



Начальница финансового управления Западного округа РФ "выпала из окна" 16 этажа

лаву управления финансового обеспечения Минобороны по Западному военному округу Марину Янкину обнаружили мертвой под окнами многоэтажного дома на Замшиной улице в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».



Как выяснилось, тело 58-летней женщины заметили на дороге прохожие. Позже ее вещи и документы нашли на балконе квартиры на шестнадцатом этаже, откуда, по предворительной информации, выпала женщина.



В полиции отрабатывают различные версии случившегося, в том числе и суицид.



Известно, что до службы в Минобороне Марина Янкина работала в федеральной налоговой службе, а также была заместителем председателя комитета имущественных отношений мэрии Петербурга.

