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Началась разгрузка танкера с иранской нефтью, захваченного США
21.08.2023 12:32 Наталья Богинская

Началась разгрузка танкера с иранской нефтью, захваченного США

Танкер Suez Rajan под флагом Маршалловых островов с иранской сырой нефтью, захваченный Соединенными Штатами, начал разгрузку 20 августа после двух с половиной месяцев простоя у побережья Техаса. Танкер с 30 мая простоял на якоре у Галвестона, примерно, и не мог разгрузиться, потому что коммерческие агенты опасались, что любое судно, принявшее груз попадет в “черный список”.

Но, согласно данным отслеживания судов Refinitiv Eikon, 20 августа танкер MR Euphrates под флагом Либерии начал вывоз нефти с захваченного судна,.

Перекачка нефти с Suez Rajan на суда меньшего размера понадобилась, так как размер и вес танкера не позволяют ему войти в порт. Известно, что Иран угрожает отомстить любой компании, разгружающей иранскую нефть с захваченного танкера.

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