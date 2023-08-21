



Началась разгрузка танкера с иранской нефтью, захваченного США

Танкер Suez Rajan под флагом Маршалловых островов с иранской сырой нефтью, захваченный Соединенными Штатами, начал разгрузку 20 августа после двух с половиной месяцев простоя у побережья Техаса. Танкер с 30 мая простоял на якоре у Галвестона, примерно, и не мог разгрузиться, потому что коммерческие агенты опасались, что любое судно, принявшее груз попадет в “черный список”.



Но, согласно данным отслеживания судов Refinitiv Eikon, 20 августа танкер MR Euphrates под флагом Либерии начал вывоз нефти с захваченного судна,.



Перекачка нефти с Suez Rajan на суда меньшего размера понадобилась, так как размер и вес танкера не позволяют ему войти в порт. Известно, что Иран угрожает отомстить любой компании, разгружающей иранскую нефть с захваченного танкера.