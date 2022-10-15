Нацерет: бегство на мотоцикле от полиции завершилось гибелью молодого парня
В ночь на 15 октября в Нацерет погиб мотоциклист в результате аварии.
ДТП произошло после того, как он сбежал от полиции.
Погибшим оказался 20-летний местный житель Ахмед Фахури.
Патрульные приказали мотоциклисту остановиться, но он отказался выполнять требование и скрылся. Во время бегства он наехал на скорости на тротуар и перевернулся.
Прибывшие на место происшествия медики эвакуировали его в больницу, где мужчина скончался.