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Нацерет: бегство на мотоцикле от полиции завершилось гибелью молодого парня
15.10.2022 07:08 Алина Груднева

Нацерет: бегство на мотоцикле от полиции завершилось гибелью молодого парня

В ночь на 15 октября в Нацерет погиб мотоциклист в результате аварии.

 
ДТП произошло после того, как он сбежал от полиции.
 
Погибшим оказался 20-летний местный житель Ахмед Фахури. 
 
Патрульные приказали мотоциклисту остановиться, но он отказался выполнять требование и скрылся. Во время бегства он наехал на скорости на тротуар и перевернулся. 
 
Прибывшие на место происшествия медики эвакуировали его в больницу, где мужчина скончался.

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