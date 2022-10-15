



Нацерет: бегство на мотоцикле от полиции завершилось гибелью молодого парня

В ночь на 15 октября в Нацерет погиб мотоциклист в результате аварии.

ДТП произошло после того, как он сбежал от полиции.

Погибшим оказался 20-летний местный житель Ахмед Фахури.

Патрульные приказали мотоциклисту остановиться, но он отказался выполнять требование и скрылся. Во время бегства он наехал на скорости на тротуар и перевернулся.

Прибывшие на место происшествия медики эвакуировали его в больницу, где мужчина скончался.