



Наблюдать “Зеленую комету” впервые за 50 тысяч лет можно будет 2 февраля

“Зеленая комета” C/2022 E3 (ZTF) должна максимально приблизиться к Земле в начале следующего месяца.



Комета C/2022 E3 (ZTF) впервые была обнаружена в марте прошлого года, когда она уже находилась внутри орбиты Юпитера. Сообщается, что она приближается к Земле впервые за 50 000 лет.



NASA заявило, что C/2022 E3 максимально приблизится к нашей планете 2 февраля. Если комета сохранит текущую тенденцию яркости, ее можно будет легко увидеть в небольшой телескоп или бинокль.



Агентство отметило, что “вполне возможно” небесное тело может быть заметным и невооруженным глазом в темном небе.