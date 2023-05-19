



На железную дорогу в Крыму снова упал неизвестный беспилотник, - СМИ

О падении еще одного неизвестного беспилотника на железнодорожные пути в оккупированном Крыму сообщают утром 19 мая российские СМИ. Во время падения он оборвал контактные провода, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Baza.



"Беспилотник упал в ночь на 19 мая недалеко от станции Соленое Озеро в Джанкойском районе Крыма. Само железнодорожное полотно повреждено не было, однако движение поездов пришлось приостановить", - говорится в сообщении.



На месте падения "множество обломков - работают взрывотехники".



Напомним, это уже не первое "падение" на железную дорогу в оккупированном Крыму. Так, 18 мая под Симферополем сошел с рельсов поезд, заблокировавший единственную железнодорожную ветку в порт Севастополь, базу Черноморского флота РФ. Железнодорожная администрация заявила, что это произошло в результате "вмешательства посторонних".



Позже стало известно о падении на территории временно оккупированного Крыма российской крылатой ракеты "Калибр".



В британской диверсии на объектах в оккупированном Крыму называют важным элементом войны, а сам полуостров сохраняет важную психологическую и материально-техническую роль.