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пожар
10.06.2023 11:15 Наталья Богинская

На ж/д станции в Уфе горит склад с топливом

Горюче-смазочные материалы загорелись на складе в районе железнодорожной станции Уфы, сообщили РИА Новости в управлении МЧС России по Башкирии.
Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в 21:05. Всего, заявили в ведомстве, горит около 60 кубометров горюче-смазочных материалов.

Пожару присвоили третий, повышенный ранг. Его тушат 17 единиц техники, пожарный поезд и катер.

Один человек пострадал и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве Башкирии. В РЖД утверждают, что вокзал и станция не повреждены.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину территорию РФ регулярно атакуют беспилотники. Их целями, в том числе, становятся нефтебазы и объекты, связанные с топливом. Кроме того, после начала войны российские спецслужбы неоднократно сообщали о диверсиях на железной дороге.

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