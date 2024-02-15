



На заводе "Роскосмоса" прогремел взрыв

Днем, 15 февраля, на оборонном предприятии "Роскосмоса" в Бийске, Алтайский край, прогремел взрыв.



По данным российских СМИ, местные власти объявили, что "все под контролем".



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Взрыв руководство предприятия пояснило как "технологический процесс".



По предварительной информации, речь идет о заводе АО Федеральный научно-производственный центр Алтай, который производит боеприпасы, твердотопливные заряды ракетных двигателей и взрывчатку.



