



На заправке в Азоре убит босс грузинской мафии

Установлена личность мужчины, убитого вчера на заправке на перекрестке Шива шоссе 44. Им оказался Бени Шломо, 40 лет, глава преступного клана.



Свидетелем стрельбы стал полицейский, который заправлял мотоцикл. Он бросился в погоню и сообщил на "горячую линию". Во время погони подозреваемые столкнули мотоцикл полицейского с дороги. сотрудник правопорядка не пострадал, а убийцы выскочили из машины, перебежали шоссе и остановили проезжающий мимо автомобиль. Водителя выбросили и скрылись. Их ищут на юге Израиля.



Бени Шломо, босс грузинской мафии, вышел из тюрьмы около года назад, почти одновременно со своим заклятым врагом, главой другого клана - Шаломом Домрани. С момента выхода на свободу было совершено несколько покушений на членов организаций с обеих сторон. Убили сына Домрани и охранника Шломо, покушались на самого Шломо с помощью взрывного устройства заложенного возле ресторана. Соратник Домрани, Ави Битон, был убит в феврале этого года, и сотрудники полиции пока не знают, кто несет ответственность за это убийство.



Бени Шломо был задержан полицией в феврале этого года, но потом его отпустили.



Главарь еще одной противоборствующей группировки, Михаил Танский, был задержан в конце сентября 2021 года. После ареста война между бандами обострилась — "грузинская мафия", потесненная "русскими" бандитами, пыталась вернуть себе контроль над криминальными рынками Ашдода.