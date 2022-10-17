



На ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью

В результате обстрела российскими военными на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью



Террористы сменили тактику и сейчас пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, из-за которых питается АЭС.



Так, сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская. В переходном процессе из-за кратковременного понижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов.



Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС – Днепровская, но без влияния на погрузку ПАЭС.

