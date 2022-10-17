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На ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью
17.10.2022 10:28 Юлия Фрилис

На ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью

В результате обстрела российскими военными на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью

Террористы сменили тактику и сейчас пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, из-за которых питается АЭС.

Так, сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская. В переходном процессе из-за кратковременного понижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов.

Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС – Днепровская, но без влияния на погрузку ПАЭС.
 

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