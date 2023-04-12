



На Южном Синае объявлено чрезвычайное положение из-за непогоды

Чрезвычайное положение объявлено в египетском городе и монастыре Святой Екатерины на Южном Синае, куда приезжает множество туристов.

Там, начиная с понедельника после Хамсина, фиксируется постоянный сильный ветер, песчаные бури и дожди. В ожидании сильных ливней, крайне необычных для этой местности, местные власти объявили чрезвычайное положение.



Как заявил Али Абдель Максуд, вице-мэр города Святой Екатерины, пока город накрывал лишь небольшой дождь, длившийся 15 минут, но риск ливней сохраняется. Именно в ожидании проливных дождей по его словам объявлено чрезвычайное положение и будут приняты “все меры предосторожности для противодействия любой чрезвычайной ситуации”.



Водителей, особенно “международных участников”, призывали “проявить осторожность и обдуманность при управлении”. Их предупреждают, что из-за сильных ветров с песком видимость не превышает 100 метров, местами также есть скопление песка с обеих сторон дорог.



Сильные ветры и грозы также обещают в провинции Красное море, где расположен курорт Хургада. При этом в самом Шарм-эль-Шейхе вполне “летний” прогноз без всяких неприятностей – туристам обещают ясную солнечную погоду и +24-28 градусов до конца недели.