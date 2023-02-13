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На юго-западе Японии проснулся вулкан Сакурадзима
13.02.2023 05:50 Евгения Маркова

На юго-западе Японии проснулся вулкан Сакурадзима

В среду произошло извержение вулкана на Сакурадзиме в префектуре Кагосима. Местная метеорологическая обсерватория предупредила жителей в радиусе 2 км от вулкана об опасности потоков лавы и падающих камней.

По данным метеорологического управления Кагосимы, извержение в кратере Сёва, первое с апреля 2018 года, наблюдалось в 10:52, а шлейфы поднялись на высоту 1000 метров в 11:10.

Кратер Сёва расположен на восточной стороне Минамидаке и был особенно активен в период с 2006 по 2018 год.
 

За несколько часов до извержения вулкана было зафиксировано необычное поведение птиц в округе:

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