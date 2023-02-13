



На юго-западе Японии проснулся вулкан Сакурадзима

В среду произошло извержение вулкана на Сакурадзиме в префектуре Кагосима. Местная метеорологическая обсерватория предупредила жителей в радиусе 2 км от вулкана об опасности потоков лавы и падающих камней.



По данным метеорологического управления Кагосимы, извержение в кратере Сёва, первое с апреля 2018 года, наблюдалось в 10:52, а шлейфы поднялись на высоту 1000 метров в 11:10.



Кратер Сёва расположен на восточной стороне Минамидаке и был особенно активен в период с 2006 по 2018 год.



The Sakurajima volcano has erupted on Kyushu Island in Japan. pic.twitter.com/RhxUFyvsLi — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 8, 2023

#FLASHINFO | International



Comportement inhabituel des oiseaux aujourd'hui au Japon avant l'éruption volcanique "Lerkan Sakurajima" pic.twitter.com/jJH7S4GuLO — Saudi News FR  (@SaudiNewsFR) February 9, 2023

За несколько часов до извержения вулкана было зафиксировано необычное поведение птиц в округе: