



На юго-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар

На юго-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар. По данным "Известий", огонь охватил мусор.



Крупный пожар вспыхнул на юго-востоке столицы, в соцсетях сообщают, что горит строительный мусор рядом с заводом "Москвич".



ЧП произошло на Южнопортовой улице. Как сообщили "Городу новостей" в МЧС, площадь пожара составляет 70 квадратных метров.



Информация о пострадавших не поступала. Пожарные приступили к тушению.



Ранее в этот день стала известна причина, по которой загорелся фасад супермаркета "Перекресток", — ею стал поджог мусора.



Сам инцидент произошел днем ранее на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово. Тогда из горящего здания было эвакуировано около 120 человек.



