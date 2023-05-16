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На юго-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар
16.05.2023 17:34 Ирина Демьянова

На юго-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар

На юго-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар. По данным "Известий", огонь охватил мусор.

Крупный пожар вспыхнул на юго-востоке столицы, в соцсетях сообщают, что горит строительный мусор рядом с заводом "Москвич".

ЧП произошло на Южнопортовой улице. Как сообщили "Городу новостей" в МЧС, площадь пожара составляет 70 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала. Пожарные приступили к тушению.

Ранее в этот день стала известна причина, по которой загорелся фасад супермаркета "Перекресток", — ею стал поджог мусора.

Сам инцидент произошел днем ранее на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово. Тогда из горящего здания было эвакуировано около 120 человек.

 

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