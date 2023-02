На юго-востоке Ирана прошли новые акции протеста, интернет заблокирован

По словам активистов, протестующие на юго-востоке Ирана в пятницу вышли на улицы с лозунгами против иранского правительства, несмотря на интенсивное присутствие сил безопасности и очевидную блокировку Интернета. На кадрах, размещенных в Telegram Кампанией активистов-белуджей BAC, видно, как протестующие размахивают лозунгами, в том числе “Смерть диктатору”,во впемя марша по центру Захедана, столицы провинции Систан-Белуджистан. Провинция, граничащая с Пакистаном и являющаяся беднейшим регионом Ирана, стала одним из очагов протестов, вспыхнувших в Иране в сентябре.



По данным базирующейся в Осло неправительственной организации “Иранские права человека” IHR, по меньшей мере 131 человек был убит в ходе подавления протестов в регионе.

“Death to Khamenei!” “Death to IRGC!” “Death to Basiji!” Massive anti-state protest today in Zahedan, Iran's Sistan and Baluchestan province, on the 21st consecutive week, amid a heavy state security presence. #Mahsa_Amini #IranRevolution pic.twitter.com/dmcd0fWzMe

Islamic Republic agents beat a protester as he was unarmed and on the ground and dragged him to an undisclosed location today.



This was amid a major anti-state protest in Zahedan, Sistan and Baluchestan province. #Mahsa_Amini #IranRevolution #Iran pic.twitter.com/PrZMWCe5Mf