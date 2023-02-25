



На юго-востоке Ирана прошли новые акции протеста, интернет заблокирован

По словам активистов, протестующие на юго-востоке Ирана в пятницу вышли на улицы с лозунгами против иранского правительства, несмотря на интенсивное присутствие сил безопасности и очевидную блокировку Интернета. На кадрах, размещенных в Telegram Кампанией активистов-белуджей BAC, видно, как протестующие размахивают лозунгами, в том числе “Смерть диктатору”,во впемя марша по центру Захедана, столицы провинции Систан-Белуджистан. Провинция, граничащая с Пакистаном и являющаяся беднейшим регионом Ирана, стала одним из очагов протестов, вспыхнувших в Иране в сентябре.



По данным базирующейся в Осло неправительственной организации “Иранские права человека” IHR, по меньшей мере 131 человек был убит в ходе подавления протестов в регионе.

“Death to Khamenei!”

“Death to IRGC!”

“Death to Basiji!”



Massive anti-state protest today in Zahedan, Iran's Sistan and Baluchestan province, on the 21st consecutive week, amid a heavy state security presence. #Mahsa_Amini #IranRevolution pic.twitter.com/dmcd0fWzMe — IranHumanRights.org (@ICHRI) February 24, 2023

Islamic Republic agents beat a protester as he was unarmed and on the ground and dragged him to an undisclosed location today.



This was amid a major anti-state protest in Zahedan, Sistan and Baluchestan province. #Mahsa_Amini #IranRevolution #Iran pic.twitter.com/PrZMWCe5Mf — IranHumanRights.org (@ICHRI) February 24, 2023

BAC заявил, что в пятницу в Захедане было интенсивное присутствие службы безопасности, и прихожане пытались помешать силам безопасности войти в главную мечеть города перед пятничной молитвой. Пятничные молитвы в главном храме города, Большой мечети Макки, во время протестного движения были отмечены откровенными проповедями высокопоставленного суннитского священнослужителя Молави Абдолхамида, который поддерживал протестующих и резко критиковал власти Тегерана.Интернет-монитор NetBlocks заявил, что на фоне напряженности в Захедане произошел “значительный сбой в подключении к Интернету”. В некоторых сообщениях говорилось, что блокировка интернета была направлена ​​​​на то, чтобы люди не могли следить в онлайне за проповедью Абдолхамида.“Слушайте людей и оппозицию”, – цитируют активисты, в том числе BAC, слова Абдолхамида, обращенные к правительству в его последней проповеди. “Если вы не можете решить проблемы людей, отойдите в сторону и позвольте тому, кто может это сделать”, – сказал он.