



На юге Крыма прогремели мощные взрывы

Сегодня, 1 марта, на юге временно оккупированного Крыма были слышны громкие взрывы. Причина пока неизвестна. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.



В сети пишут, что взрыв услышали жители Ялты, Гурзуфа и других населенных пунктов ЮБК. У них затряслась мебель, окна, сигнализации машин сработали в округе. При этом на фоне взрывов были слышны звуки летящих самолетов.



Помимо этого, взрыв слышали и жители Бахчисарая. По их информации, он прозвучал в районе воинской части на Симферопольской улице. Это могла быть работа ПВО.



