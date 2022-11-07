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На юге Израиля шкаф придавил 4-летнего мальчика: ребенок не выжил
07.11.2022 14:52 Алина Груднева

На юге Израиля шкаф придавил 4-летнего мальчика: ребенок не выжил

В деревне Мерказ-Шапира на юге Израиля шкаф рухнул на 4-летнего мальчика.

 
Прибывшие на место происшествия медики срочно доставили пострадавшего ребенка в медицинский центр "Барзилай" в Ашкелоне с тяжелой травмой головы. 
 
К сожалению, малыша так и не удалось спасти.
 
"Несмотря на попытки реанимации у него дома и продолжающиеся реанимационные мероприятия в больнице, нам пришлось констатировать его смерть", — сообщили в больнице.
 
Полиция начала расследование инцидента.

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