



На юге Израиля шкаф придавил 4-летнего мальчика: ребенок не выжил

В деревне Мерказ-Шапира на юге Израиля шкаф рухнул на 4-летнего мальчика.

Прибывшие на место происшествия медики срочно доставили пострадавшего ребенка в медицинский центр "Барзилай" в Ашкелоне с тяжелой травмой головы.

К сожалению, малыша так и не удалось спасти.

"Несмотря на попытки реанимации у него дома и продолжающиеся реанимационные мероприятия в больнице, нам пришлось констатировать его смерть", — сообщили в больнице.

Полиция начала расследование инцидента.