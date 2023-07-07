Новости » Происшествия
На юге Израиля произошли столкновения: двое задержанных
07.07.2023 20:33 Алина Груднева

На юге Израиля произошли столкновения: двое задержанных

В поселении Омер на юге Израиля незадолго до Шаббата произошли ожесточенные столкновения.

Демонстранты вышли на акцию протеста против правовой реформы.

Во время мероприятия произошла ожесточенная драка. В результате, полиция задержала двоих участников столкновений по подозрению в нападении на протестующих.

"Были задержаны двое подозреваемых в нападении на одного из участников протеста. Обстоятельства выясняются", - сообщили в полиции.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru