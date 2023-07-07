На юге Израиля произошли столкновения: двое задержанных
В поселении Омер на юге Израиля незадолго до Шаббата произошли ожесточенные столкновения.
Демонстранты вышли на акцию протеста против правовой реформы.
Во время мероприятия произошла ожесточенная драка. В результате, полиция задержала двоих участников столкновений по подозрению в нападении на протестующих.
"Были задержаны двое подозреваемых в нападении на одного из участников протеста. Обстоятельства выясняются", - сообщили в полиции.
תיעוד: נהג תקף מפגינים שמחו מול ביתו של ח״כ שלום דנינו מהליכוד בעומר@Itsik_zuarets pic.twitter.com/GBxeRxFDwe— כאן חדשות (@kann_news) July 7, 2023