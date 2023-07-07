



На юге Израиля произошли столкновения: двое задержанных

В поселении Омер на юге Израиля незадолго до Шаббата произошли ожесточенные столкновения.



Демонстранты вышли на акцию протеста против правовой реформы.



Во время мероприятия произошла ожесточенная драка. В результате, полиция задержала двоих участников столкновений по подозрению в нападении на протестующих.



"Были задержаны двое подозреваемых в нападении на одного из участников протеста. Обстоятельства выясняются", - сообщили в полиции.

